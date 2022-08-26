Muğla Marmaris Belediyesi personel alacak

Muğla Marmaris Belediyesi bünyesinde 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal destek hizmetleri alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Lisans mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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