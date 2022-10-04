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Muğla Milas Belediyesi işçi alacak

Muğla Milas Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:29
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Muğla Milas Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Milas Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Çalışmasına engel hali olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Muğla’da ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Askerlik durum belgesi

Diploma

İş başvuru formu

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