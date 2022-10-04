Muğla Milas Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Milas Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Çalışmasına engel hali olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Muğla’da ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
Diploma
İş başvuru formu
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