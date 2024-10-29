Muğla Milas'ta devrilen elektrikli soba yangın çıkarttı

Yangın, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden ve yangının başladığı sırada evin diğer odalarında bulunan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, alevlere teslim olan yatak odası kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.