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Herakleia Antik Kenti, bisiklet turnuvası ile dünyaya açılacak

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde uluslararası bisiklet yarışı yapılacak.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 12:35
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Muğla Milas'taki Herakleia Antik Kenti, bisiklet turnuvası ile dünyaya açılacak

Herakleia Antik Kenti, bisiklet turnuvası ile dünyaya açılacak
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Herakleia Antik Kenti'nde bulunan tarih öncesi döneme ait 8 bin yıllık kaya resimleri ile bir kısmı yıkılan Yediler Manastırı'nın hemen yanı başında bulunan bir kayaya resmedilen dini motifler ve figürler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin dünyaya tanıtımı için 22-23 Ekim'de MTB Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası yapılacak.

Muğla Valiliğinin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle yapılacak şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından 200'ün üzerinde bisikletçinin katılması bekleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bafa Gölü çevresinin tarihi kalıntıları ile çok önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle Bafa Gölü ile Heraklia Antik Kenti'nde şampiyonanın ilkini yaptıklarını hatırlatan Cömert, "Valimizin destekleri ile bölgenin haritasını çıkardık. Gerçekten tarihi dokusu, doğal birikimi ile muhteşem bir parkur ortaya çıktı. Bafa; Aydın ve Muğla'nın ortak sınırını oluşturuyor. Muğla Valiliği'mizin himayesinde bu önemli organizasyonun ikincisini daha geniş çaplı yapmayı arzu ediyoruz. Hem bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak hem de gelenekselleşen önemli bir MTB Şampiyonası'nın ikincisini başarıyla gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cömert, 25'in üzerinde ülkeden dağ bisikleti tutkununu Herakleia Antik Kenti'ne getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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