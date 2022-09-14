Muğla Muttaş 43 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Muttaş, yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 43 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen e posta adresine CV ve belgeler gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerliğini yapmış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
En az 5 yıldır D veya E sınıfı ehliyete sahip olmak
Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak
SRC2 belgesine ve psikoteknik belgeye sahip olmak
Muğla’da ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
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