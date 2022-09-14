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Muğla Muttaş 43 personel alacak

Muğla Muttaş, yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 43 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:46
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Muğla Muttaş 43 personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Muttaş, yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 43 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen e posta adresine CV ve belgeler gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerliğini yapmış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

En az 5 yıldır D veya E sınıfı ehliyete sahip olmak

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

SRC2 belgesine ve psikoteknik belgeye sahip olmak

Muğla’da ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

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