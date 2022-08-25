Muğla Muttaş 46 işçi alacak

Muğla Muttaş bünyesine 46 personel alınacağı duyuruldu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Erkek adaylarına askerlikle ilişiği olmamak.
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