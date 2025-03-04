Muğla Şoförler Odası yönetiminin yargılandığı davada hapis cezası

Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası’nda bir üye, Oda Başkanı Arif Ö. ve yönetimi hakkında, "oda tarafından basılı kağıtlardan herhangi bir ücret alınmaması gerekirken para alındığı ve esnafların mağdur edildiği" iddiasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi tarafından oda kayıtlarında denetim yapıldı.

Yapılan denetimde, "görev gereklerine aykırı olarak, plaka satış sırasında yapılan hizmetlerden dolayı iş sahiplerinden hizmet bedeli, oda hizmeti ve yeni üye kayıt hizmeti adı altında 2022'de 394 bin 584 TL, 2023'te 747 bin 132 TL ve 2024'te 443 bin 974 TL olmak üzere toplam 1 milyon 585 bin 691 TL fazla para tahsil edildiği ve bu paranın oda kayıtlarına girdiği" tespit edildi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişince yapılan inceleme uyarınca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkan ve 7 yönetim kurulu üyesi hakkında, yapılan bu uygulamaların "vatandaşları ve oda üyelerini maddi zarara uğrattığı ve mağduriyetlerine yol açtığı" gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan 13 Ocak’ta 2025'te kamu davası açıldı.

5. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, sanıkların plaka hizmeti ve yeni üye kayıt işlemleri sırasında mevzuata aykırı şekilde fazla ücret tahsil ettikleri sonucuna vardı. Oda Başkanı Arif Ö. ve Başkanvekili Halil B.'ye "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulayarak 4 ay 20 gün hapis cezasına indiren Mahkeme, bu cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Mahkeme, Arif Ö. ve Halil B.'nin "benzer suçlardan daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları bulunduğuna" dikkat çekerek, sanıkların "yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını" belirtti ve cezaların ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Diğer 6 yönetim kurulu üyesi hakkında da mahkumiyet kararı verildi, bu kişiler hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi. Bu sanıklar, beş yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Avukat Mehmet Ali Berk ve Avukat Halis Yeninci, sanıklar hakkında verilen cezanın alt hadden verildiğini ve bunun yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat Berk, şunları kaydetti:

"Sanıklar hakkında verilen cezanın, halkımızın mevcut ekonomik durumu gözetildiğinde yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Toplumumuzun bir kesimi kıt kanaat geçinerek, tabiri caizse dişinden tırnağından arttırarak taşıtlar almakta. Bu taşıtların trafiğe tescili, zorunlu olarak sigortalanması, motorlu taşıtlar vergisi ve plaka basımı için hatırı sayılır ücretler ödemesi gerekmekte. Tüm bunların üstüne bir de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından bağlı odaların vermiş oldukları hizmetlerden dolayı iş sahiplerinden hizmet bedeli adıyla herhangi bir ücret alınmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, taşıtların trafiğe çıkması için zorunlu olan plaka basım işleminden haricen ücret alındığı, yapılan inceleme doğrultusunda sabittir. Tüm bu nedenlerle, karardaki ceza tayininin daha hakkaniyetli olabilmesini sağlayabilmek adına itirazlarımızı sunacağız. Elbette ki takdir mahkemenindir, kesinleşmiş bir husus olmadığını da belirtmeliyiz."

Avukat Halis Yeninci ise benzer usulsüzlüklerin önlenebilmesi için denetim mekanizmalarının güç̧lendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeninci, "Adalet yalnızca hukuki değil, toplumsal huzurun da teminatıdır. Bu tür davalar, kamu görevlilerinin halkın güvenini tekrar kazanmalarına yardımcı olmalıdır” diye konuştu.

Yeninci, sanıklara alt sınırdan ceza verilmesi ve cezanın adli para cezasına çevrilmesinin, suçun ağırlığını hafife aldığını ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturduğunu belirterek, bu olumsuz algının önüne geçmek adına gerekli başvuruları yapacaklarını kaydetti. Avukat Yeninci, "Bu dava, ne iş yaparsa yapsın görevli olan kişilerin sorumluluklarını yerine getirirken halkın ç̧ıkarlarını gözetmeleri gerektiğini bir kez daha gösteriyor, kaldı ki halkımızın bir kesiminin ciddi ekonomik problemler ile baş başa olduğu malumunuzdur. Somut olaya parasal büyüklük gözüyle bakılmaması gerektiği, vatandaşlarımızın haklarının korunmasını önceleyen bir yaklaşımda olmamız gerektiği açıktır" dedi.