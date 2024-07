MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/1088

KARAR NO : 2024/315

Davacı KAZIM SEDAT KÖSE vekili tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 07/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

HÜKÜM :

1-Açılan davanın KABULÜ ile Muğla ili, Menteşe ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Cilt no: 51 Hane no:139 BSN:4'de nüfusa kayıtlı 53707443700 T.C. Kimlik numaralı Kazim ve Meryem'den olma 20/01/1967 Yaraş doğumlu MUSTAFA KÖSE'nin GAİPLİĞİNE,

2-Karar kesinleştiğinde gaiplik kararının nüfusa tesciline,

3-Alınması gereken harç 427,60 TL olup peşin alınan 179,90 TL'nin mahsubu ile eksik alınan 247,70 TL maktu karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye irad kaydına,

4-Davanın niteliği gereği yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Hükümden sonra yapılacak yargılama giderlerinin işlem yapılmasını talep eden tarafça karşılanmasına,

6-Bakiye gider avansı bulunması halinde karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair ; verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ileİzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere" karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064342