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Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak

Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:50
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Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak

Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
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Muğla Ula Belediyesi bünyesine 21 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Sabıka kaydı,

Sağlık raporu,

2 fotoğraf. 

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