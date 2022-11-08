Muğla Ula Belediyesi işçi alacak

Muğla Ula Belediyesi bünyesine 3 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, ön muhasebeci alınacak.
Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az lise mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Yüzde 40 engel durumu bulunmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Sabıka kaydı,
Sağlık raporu,
2 fotoğraf,
Diploma fotokopisi.
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