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CHP'li meclis üyesi paylaştı: Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım tır'ına kendi pankartını astı

CHP'li İBB Meclisi Üyesi Nadir Ataman, Muğla Valiliği’nin Bodrum Belediyesi’nin deprem bölgesine hareket eden yardım TIR'ındaki pankartı, kendi pankartıyla kapattığını öne sürdü.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 06:14
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'Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım tır'ına kendi pankartını astı' iddiası

CHP'li meclis üyesi paylaştı: Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım tır'ına kendi pankartını astı
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10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurdun dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin her yanından belediyeler, dernekler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, spor kulüpleri toplayabildikleri her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırmak için yoğun çaba sarfediyor.

Felaketin yaşandığı kentlere iş makinelerinin yanı sıra personel desteği sağlayan Bodrum Belediyesi bir yandan hem kendi imkanları, hem de vatandaşların yardımlarından oluşan yardım TIR'ını yola çıkardı.

Ancak Muğla Valiliği’nin, aracın üzerindeki "Bodrum Belediyesi deprem ve yardım aracı" yazılı pankartı "Muğla Valiliği" yazılı pankartla kapattığı iddia edildi.

“YAZAN İSİM ÖNEMLİ OLMAMALI”

Olay ilişkin görüntüleri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediye meclis üyesi Nadir Ataman Paylaştı. Ataman duruma, "Asıl amaç yardımı ulaştırmak, yazan isim önemli olmamalı!!! Yazık" diyerek tepki gösterdi.

“PES”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından "Biz vatandaşın derdini dert edinirken birilerinin derdine bakın Bodrum Belediyemizin deprem bölgesine gönderdiği yardım tırına Muğla Valiliği kendi ismini yazdırmış. Pes!" paylaşımı yaptı.

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