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Muğla Valiliği sosyal medya hesabından AKP mitingini paylaşmıştı. CHP'li Öztrak ‘Erdoğan'ın dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkanı'nın miting videoları yayınlanıyor. Herkes şunu bilsin, memurlar hükümetin değil, devletin memurudur. Hükümetler geçicidir, bu devlet kalıcıdır. Erdoğan da bu seçimde gidicidir. Onun dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın" dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 20:04
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Muğla Valiliği sosyal medya hesabından AKP mitingini paylaşmıştı. CHP'li Öztrak ‘Erdoğan'ın dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın’

Muğla Valiliği sosyal medya hesabından AKP mitingini paylaşmıştı. CHP'li Öztrak ‘Erdoğan'ın dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın’
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CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, AK Parti'nin 20 senede Türkiye'de açlığı, fakirliği hortlattığını belirterek, "Ülkeyi bu hale düşüren kendileri değilmiş gibi şimdi çıkmışlar 10 parmaklarında 10 kara, bize sürmeye çabalıyorlar. Milletten utanmadan oy istiyorlar. Sorunların sebebi olanlar, sorunların çözümü olamazlar. Milletimiz bunların ne yaptığını gördü, notlarını verdi. Artık sandık vakti. Halkımız bu ucube rejimi sandığa gömmeye hazırlanıyor. Milletimiz sandıkları patlatacak, biz de milletimizin tertemiz oylarını sonuna kadar koruyacağız. Biz hazırız. Kararlılıkla, adım adım, stratejimize sadık kalarak hem CHP hem de 6'lı masa büyük bir disiplin içinde sandığa yürüyoruz. Baştan beri uyguladığımız programa uygun olarak bu ay sonunda milletimizi önce feraha çıkaracak sonra da refaha ulaştıracak programımızı ve ülkemizi nasıl yöneteceğimize dair yol haritamızı açıklayacağız. Bugünkü toplantımızda tüm bu hazırlıkları, bir kez daha gözden geçirdik" diye konuştu.

Seçim tarihi ile ilgili konuşan Öztrak, "Her işleri seçime ayarlı; ama seçim tarihi için bile her kafadan ayrı ses çıkıyor. Saray, 'Erken seçim yok. Noktalı virgül değil, nokta' dedi. Ama şimdi, 'Erken seçim değil; ama erkene alabiliriz, malum mevsim şartları' diye kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Algı yönetmekten ülke yönetmeye fırsat bulamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bundan sonra bu kibir abidelerine, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere her mevsim kış, milletimize bahardır" dedi.

'PARTİ DEVLETİ GÖRÜNTÜSÜ'

Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışlaması ile ilgili şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkmış Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ağzına geleni söylüyor. Şanlı ordumuzun komuta kademesine oturttukları da Erdoğan'ı alkışlıyor, onunla beraber siyaset yapıyor. Ordumuz milletin ordusudur. Kışlaya siyaset sokmanın bedeli her zaman çok ağır olmuştur. 15 Temmuz'un acıları daha unutulmamıştır.

Erdoğan'ın 'Bu hasret bitsin, dön artık' dedikleriyle beraber atadığı apoletlilerin darbe teşebbüsünü, beyefendi özel uçağının konforunu yaşayarak havada turlarken milletimiz canı pahasına önlemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adliyeye, askeriyeye ve camiye siyaset karışmamalı' diye boşuna söylemiyor. Ama bu ucube rejim, kamu görevlisi ile parti görevlisi arasında fark bırakmadı. Normal bir demokraside böyle bir görüntü olmaz, olamaz. İşte Avustralya'da yaşananlar. 

Milli Savunma Bakanı bir toplantı yapıyor. Toplantının bir yerinde basın bakana politik sorular sormaya başlayınca oradaki en kıdemli asker, bakanın yanına gidiyor. 'Arkada bulunan subaylar, kenara çekilebilir mi' diye soruyor. Ve askerler siyasi dekor olmamak için sahneyi terk ediyor. Yönetimde sivilleşme budur. Vesayete karşı olmak budur. Ama bizde Erdoğan muhalefete olmayacak sözler söylerken siyaset yaparken komutanlar alkış tutuyor. Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkanı'nın miting videoları yayınlanıyor. 

İşte bunlar bir parti devleti görüntüsüdür. Güvenlik güçlerini yanına alan bir siyasetçinin; milletin, muhalefetin üzerinde vesayet kurma girişimidir. Bu tabloyu biz de hazmedemeyiz, milletimiz de hazmedemez. Herkes şunu bilsin, memurlar hükümetin değil, devletin memurudur. Hükümetler geçicidir, bu devlet kalıcıdır. Erdoğan da bu seçimde gidicidir. Onun dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın."

MUĞLA VALİLİĞİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN AKP MİTİNGİNİ PAYLAŞMIŞTI

 

 

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Vatandaş
16.01.2023 20:18
6’lı Masa! Bu akpli valiyi not ettiniz mi?  
 
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