Muğla Valiliğinden Muğla Büyükşehir Belediyesine dava!

Muğla Valiliği, Menteşe ilçesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede kurulmak istenen çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesinin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesinin Deştin Mahallesi arasında kızılçam ormanlarının olduğu bölgede açılmak istenen, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi’nin planlarının belediye tarafından iptali yargıya taşındı.

Muğla Büyükşehir, Menteşe ve Yatağan Belediye Meclisleri, projeye ilişkin imar planlarının iptaline karar vermişti. Kararla birlikte entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmişti.

VALİLİKTEN YARGI ADIMI GELDİ

Edinilen bilgiye göre; Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 22 Nisan’da idare mahkemesinde dava açtı. Mahkeme de belediyeye, delillerin sunulması ve savunma için süre verdi.