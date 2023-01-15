Muğla Valiliği, AKP videosu paylaştı

Muğla Valiliği, mitinglerden alınan görüntüleri derleyerek bir AKP ve Recep Tayyip Erdoğan temalı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla Valiliği videoyu paylaşırken “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” açıklamalarını da ekledi.

Valilik adına açılan Twitter hesabından yapılan bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

Paylaşıma yapılabilecek yorumlar kısıtlandı.

"AKP'YE HİZMET ETMEK İSTİYORSANIZ..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yorum yapılması kısıtlanan paylaşımı alıntılayarak şu şekilde duruma tepki gösterdi:

Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı'ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil.