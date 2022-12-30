Muğla Yatağan SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Muğla Yatağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ,Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.



ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat i karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Lisans düzeyinde eğitim veren 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, lletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

9- 2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az -60- (Altmış) puan almış olmak,

10-lyi derecede bilgisayar (Windows, MS Office ve Internet Programları vb.) kullanma becerisine sahip olmak,

11-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, başvuru tarihi itibariyle son -6- (alt). aydır Muğla İli Yatağan İlçesinde ikamet ediyor olmak.

12-Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığ, vücut engeli veya akıl hastalığı bulunmamak. (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

13-Yapılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik soruşturması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlatılması sakıncalı görülen aday göreve başlatılmayacaktır.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı gereğince; KPSSP3 puanına göre alınacak personel sayısının -5- (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Adaylar tarafından yapılacak (https://vakifilan.aile.gov.tr) online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca genel ve özel şartlar bölümünde, istenilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen yada evraklarını teslim edip genel şartları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.