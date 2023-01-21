﻿Muğla Yatağan’da icradan satılık işyeri

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muğla İl, Yatağan İlçe, KONAK Mahalle/Köy, 402 Ada, 54 Parsel, Zemin kat 7 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Yatağan İlçe merkezinde yer alan parsel üzerinde bir tarafı 3 diğer L şeklinde ve arsanın tümüne oturmuş halde apartman yapıdaki ana taşınmazda yer alır.Ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuştur. Ana taşınmaz konumu itibariyle ilçenin en merkezi bölgesinde bütün resmi kurum ve kuruluşlara,pazar yerlerine,marketlere yürüyüş mesafesinde,ulaşım ve altyapı sorunu bulunmayan, bütün belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan bir lokasyondadır.

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