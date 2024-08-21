Muğla'da 10 kaçak göçmen yakalandı, 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekipler hızlıca harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 49 kaçak göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Ayrıca, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan bir kaçak göçmen de ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca, hareket halinde olan bir fiber karinalı lastik botta bulunan ve çocukların da yer aldığı 10 kaçak göçmen yakalandı. Tüm düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.