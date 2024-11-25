Muğla'da 10 yıllık firari yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da 10 yıllık firari yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan henüz 24 yaşındaki S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak şahsın Esenköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi bunun üzerine çalışmaları başlattı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek, reşit olmayanla cinsel ilişki suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki S.T. isimli şahıs, Esenköy Mahallesi'nde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.T. isimli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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