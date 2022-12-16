﻿Muğla'da 144 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçe Mahallesi'nde yol kontrolünde üç aracı durdurdu.

Yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Bangladeş, Irak ve Mısır uyruklu 144 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen M.S, M.D. ve V.D. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (AA)