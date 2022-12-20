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Muğla'da 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma Orta Çağ Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında M.Ö. 2 bin 700 yıllarına ait antik Karya kültürünü ve sonraki dönemleri yansıtan kalıntılara ulaşıldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 06:03
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Muğla'da 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Muğla'da 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
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Gökova Mahallesi'nde tarihi M.Ö. 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma Orta Çağ Kalesi'nde, geçen yıl başlanan kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı kalede incelemelerde bulundu ve kazı başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baran’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA

'2 BİN 700 YIL ÖNCESİNDEN İZLER TAŞIYAN ÇOK SAYIDA KALINTIYA ULAŞTIK'

Orta Çağ kalesinde yapılan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Baran, kalenin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını söyledi. Baran, kazılarda meclis binası ve tapınağın gün yüzüne çıkarıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alandaki yerleşimin Roma Dönemi ile birlikte terk edildiği ve buradakilerin Akyaka'daki denize yakın kısımlara yerleştiğini belirledik. Orta Çağ kalesinin alt tabakalarında yürüttüğümüz kazılarda M.Ö. 2 bin 700 yıl öncesinden günümüze izler taşıyan çok sayıda kalıntıya ulaştık. Kalenin alt kısımlarında yürütülen kazılarda bulunan kalıntılar, antik Karya kültürünü ve sonraki dönemleri yansıtan seramikler, bize buradaki yaşamı çok net gösteriyor. Bunun haricinde çıkan sikkeler, günlük hayatta kullanılan metal buluntular o dönemin yaşamı ve kültürel yapısı hakkında da bilgi veriyor. Buluntular temizlenerek Muğla Müzesi'ne gönderiliyor."

Fotoğraf: DHA

Vali Orhan Tavlı, yapılan çalışmalarla tarihi ve kültürel zenginliklerimiz gün yüzüne çıkarken ortaya çıkan eserlerin korunarak geleceğe aktarıldığını, diğer yandan da tarih ve kültür turizmi altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

İdyma Antik Kenti Akyaka Orta Çağ Kalesi incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy katıldı. (DHA)

Fotoğraf: DHA

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