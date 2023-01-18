Muğla'da 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Alaburun açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ihraç askerler M.P, E.Y. ihraç zabıt katibi K.Ö. ihraç öğretmen M.U, servis şoförü G.E, ev hanımı E.B. ile organizatör ve kaptan F.Ü'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ü, K.Ö. ve M.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)