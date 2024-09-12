Muğla'da 2024'te 385 Yangın

Kaynak: AA
Muğla'da 2024'te 385 Yangın

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, bu yıl kentte 248'i orman, 137'si ziraat alanında olmak üzere 385 yangının çıktığını, 1148 hektar orman ile 252 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.M

Muğla Valisi İdris Akbıyık, düzenlediği basın toplantısında 2024 yılında kentte çıkan yangınlar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Akbıyık, bu yıl kentte 248’i orman, 137’si ziraat alanında olmak üzere toplamda 385 yangının meydana geldiğini, bu yangınlarda 1148 hektar orman ile 252 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Vali Akbıyık, yangınların büyük kısmının ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü'nün hızla harekete geçtiğini belirten Akbıyık, “Yangınlarla mücadelede iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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GÜVENLİK VE EĞİTİM ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Vali Akbıyık, güvenlik ve asayiş konularında da kapsamlı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, terörle mücadeleden organize suç örgütlerine kadar her alanda suç ve suç odaklarına karşı kararlı olduklarını dile getirdi. "Muğla’mızda huzur ve güven ortamını sürdürüyoruz" diyen Akbıyık, İçişleri Bakanlığı'nın hedefleri doğrultusunda suçla mücadelede büyük bir başarı sağlandığını belirtti.

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ÖĞRENCİ BARINMA KAPASİTESİNDE ARTIŞ

Vali Akbıyık, yükseköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar atıldığını da açıkladı. Muğla'da toplam yurt kapasitesinin 14 bin 611’e ulaştığını ve yeni yurt projelerinin devam ettiğini söyledi. Özellikle Bodrum'da 500 kişilik yurt projesinin çalışmalarının sürdüğünü, bu süreçte öğrencilere geçici olarak otel kiralandığını belirtti.

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Akbıyık, “Türkiye’nin huzuru, Muğla’nın huzuru” diyerek, kentte yürütülen güvenlik çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade etti.

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