Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı üretim programlarına hazırlık amacıyla planlanan eğitim ve tatbikatlara başladı. İlk tatbikat, Yılanlı ve Yatağan Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2026 yılı üretim çalışmaları öncesinde personele yönelik kapsamlı eğitim ve tatbikatlar başladı. Toplam 12 İşletme Müdürlüğünü kapsayacak şekilde 6 eğitim olarak planlanan üretim tatbikatları, ikişer işletme müdürlüğünün katılımıyla sırayla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamdaki ilk üretim tatbikatı, Yılanlı ve Yatağan Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik olarak düzenlendi. Yılanlı Elkin bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller yerinde takip etti. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet’in eğitmenliğinde yapılan tatbikata, Yılanlı Orman İşletme Müdürü Alptekin Bozkurt Karapür, Yatağan Orman İşletme Müdür Vekili Ali Toraman, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışan orman işçileri katılım gösterdi.



Gerçekleştirilen üretim tatbikatında teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak önemli konular ele alındı. Tatbikatta, damgalama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, üretimde verimliliği artırma yöntemleri, standartlara uygun ve kaliteli üretim yapma, ürün zayiatlarını en aza indirme yolları ile iş sağlığı ve güvenliği konuları detaylıca anlatılarak tatbik edildi. Uygulama aşamasında, üretime konu edilen ağaçlar üzerinde doğru kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Ayrıca, piyasanın taleplerine uygun standartlara dikkat çekilerek, kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.