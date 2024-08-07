Muğla'da 3 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında bilirkişi raporu şok etti

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, kazanın asli kusurluları olarak ölen şoför Mehmet Doğu ve otobüsün sahibi Hüseyin Kafacı (62) gösterildi. Raporda ayrıca otobüsün fren balatalarının yandığı ve kazanın fren sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Gözaltına alınan Kafacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, 13 Temmuz sabahı saat 09.30 sularında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den Muğla'ya gezi amacıyla yola çıkan Mehmet Doğu yönetimindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, freninin boşalması sonucu park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 34 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Şoför Mehmet Doğu ve eşi Necla Doğu, tedavi gördükleri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bilirkişi raporu ve tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 makine mühendisi ve 1 elektronik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hazırlanan raporda, Mehmet Doğu ve Hüseyin Kafacı'nın asli kusurlu oldukları belirtildi. Raporda, aracın fren balatalarının yandığı ve kazanın fren sisteminden kaynaklandığı, Mehmet Doğu'nun arızayı fark etmesine rağmen aracı sürmeye devam ettiği, Hüseyin Kafacı'nın ise aracın bakım ve onarımını ihmal ettiği kaydedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kafacı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.