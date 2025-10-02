Muğla'da 33 çocuğa bisiklet hediye edildi!

Ortaca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte bisikletler, Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortaca Kent Konseyi’nin paydaşlığında belirlenen çocuklara teslim edildi.

Etkinliğe, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mehmet Güzel, Dernek Başkanı Zehra Erbil, dernek üyeleri, çocuklar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, derneğin çabaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bağışlanan 33 bisikletin çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Erbil ise “Bugün burada büyük bir mutluluğu paylaşmak için bir aradayız. Gönüllülerimizin emekleri ve bağışları sayesinde 33 çocuğumuzun hayatına umut, neşe ve özgürlük katacak bisikletleri teslim ediyoruz. Çünkü bir bisiklet sadece bir araç değildir; özgürlüğün, hayallerin ve çocukluğun en güzel yol arkadaşıdır. Dayanışma sayesinde 6 yılda bin 633 çocuğumuzun hayatına dokunduk. Unutmayalım ki çoğaldıkça, paylaştıkça ve dayanıştıkça hayat daha güzel oluyor” dedi.