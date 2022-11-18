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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:38
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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.03 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

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