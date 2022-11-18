﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 6.03 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 6.03 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.
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