Muğla’da 563 kilo kaçak et yakalandı

Muğla’da menşei belli olmayan 563 kilo ete el konulurken, yakalanan etler geçici olarak Büyükşehir Belediyesi soğuk hava deposuna imha edilmek üzere teslim edildi.

Muğla’da 563 kilo kaçak et yakalandı

İHA'nın haberine göre, Menteşe Bayır Mezarlık Polis Kontrol noktasında ihbar üzerine bir aracın içinde etiketsiz, menşei belli olmayan ve taşıma koşulları uygun olmayan 563 kilo et ele geçirildi. Etin Bodrum’dan Menteşe’ye nakli yapıldığı öğrenilirken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından imha edilmek üzere yedd-i emine alındı.

Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı açıklanırken, vatandaşların şüphe duydukları olaylarda Alo 174 ihbar hattına veya ‘0501 174 0 174’ whatsapp ihbar numaralı hatta ihbarda bulunmaları istendi.

mu1.jpg

mu2.jpg

mu3.jpg

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Baharda uykusuzluk problemine karşı kesin çözüm Sağlık
Uzmanı açıkladı. Baharda uykusuzluk problemine karşı kesin çözüm
2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı Güncel
2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Derbiye Abdulkadir Bitigen Spor
Derbiye Abdulkadir Bitigen
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız” Magazin
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız”
15 kişi birbirine girdi Güncel
15 kişi birbirine girdi
Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı Spor
Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem