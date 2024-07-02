Muğla'da 6 tutuklama

Kaynak: İHA
Muğla'da 6 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlar sonucunda 6 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın il genelinde yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında uyuşturucu tacirlerine yönelik 96 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1058,49 gram esrar, 45 kilogram kokain, 28 adet ecstasy, 30 kilogram metamfetamin, 31 kilogram skunk, 207 adet sentetik ecza, 388 adet sentetik hap ve 33 adet A4 olarak bilinen sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 1 elektronik terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11.200 TL ile 240 dolar para bulundu.

Ekiplerin yaptığı operasyonların sonucunda 99 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

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