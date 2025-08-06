Muğla'da acı olay... 9 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da acı olay... 9 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu!

Köyceğiz ilçesinde ailesi ile tatile gelen 9 yaşındaki Ali Güler, konakladıkları otelin havuzunda boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otel sahibi ile havuz sorumlusu tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan bir otelin havuzunda önceki gün korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi (9) otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen Güler, hayatını kaybetti.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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