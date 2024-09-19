Muğla’da ahır alevlere teslim oldu

Muğla'nın Orhaniye Mahallesi Bağlarbaşı Küme Evleri'nde gerçekleşen yangında, ahır alevlere teslim olurken bir inek alevlerden etkilendi.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Bağlarbaşı Küme Evleri adresinde meydana geldi. İkamet sahibi Ö.P., evinde bulunduğu sırada ahırdan gelen seslere uyandı. İneğinin bulunduğu ahırdan gelen seslerin ardından dışarı çıkan Ö.P., ahırın yandığını fark etti. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildiren Ö.P., yangın kontrol altına alınana kadar büyük panik yaşadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda ahırda bulunan ineğin baş bölgesinde yanıklar oluştu. Hayvanın tedavisi için gerekli müdahaleler yapılırken, ahırda maddi hasar meydana geldi.