18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekipleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonda insan tacirliği yapan ve 'Ahtapot çetesi' olarak bilinen 13 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:03
Takip Et

Muğla'da ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği dev bir operasyon yaptı. Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yaparak umut tacirliği yapan suç şebekesi çökertildi. 

Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşayan ve bu paraları aklamaya çalışan şahısları takibe alan KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerinin 3 ayrı ilde 21 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 105 polis görev aldı. 

Yapılan takip neticesinde 56 göçmen şahsın kurtarıldığı bildirilirken, suçtan elde ettikleri paralarla satın aldıkları ve suçta kullandıkları tespit edilen 2 adet motoryat, 1 adet lüks araç ve 1 adet bota el konuldu. 

Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalar sonucu 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin TL para ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan dijital materyaller bulundu.

Gözaltına alınan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.