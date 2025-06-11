Muğla'da anaokulu öğrencileri kürek çekti

Düzenleme: Kaynak: AA
Muğla'da anaokulu öğrencileri kürek çekti

Muğla'nın sakin şehir ünvanlı Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri kürek çekti.

Aile Yılı kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde anaokulu öğrencileri için Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde toplanan öğrenci ve öğretmenleri yapılan bilgilendirmeden sonra Muğla Gençlik Spor'un kano takımıyla kürek çekti.

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Etkinlik sonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Kano Antrenörleri Yağmur Özcan, Ufuk Özcan, Köyceğiz Anaokulu Müdürü Orhan Durum ve öğretmenler tarafından öğrencilere katılım belgesi verildi.

Kaleli, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona katılan öğrencilere teşekkür etti.

Köyceğiz Anaokulu Müdürü Orhan Durum da çocukların ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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