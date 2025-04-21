Muğla'da antik limandaki tonozlar kaldırıldı

Kaynak: İHA
Muğla'da antik limandaki tonozlar kaldırıldı

Muğla'da antik Myndos Limanı içerisindeki izinsiz tonozlar kaldırıldı. Yaklaşık 50 tekneye cezai işlem uygulandı.

Muğla Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca Gümüşlük koyunda koruma altında bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olan Myndos Antik Limanı bölgesinde yasadışı tonozlarla ilgili çalışma yaptı. İzinsiz bağlama yapılan yaklaşık 50 adet yatlara Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca idari yaptırım uygulandı.

Bölgede bulunan yasadışı tonozların bulunduğu bölgeden kaldırılmasına yönelik Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda su altında arkeolojik kalıntılara zarar vermeden yasadışı tonoz düzeneklerinin kaldırılmasına başlandığı bildirildi.

Çalışmaların yasadışı tonozların bölgeden temizlenene kadar süreceği kaydedildi.

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