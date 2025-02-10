Muğla'da arı ürünleri deposu yandı

Muğla Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesinde arıcılık yapan İ.A. isimli vatandaşa ait karavanda bulunan güneş panelinden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Güneş panelinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede arıcılık ürünlerinin bulunduğu depoya sıçradı.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depo içinde bulunan arı malzemeleri karar gördü.