Muğla’da bal üreticilerine yangın tüpü eğitimi

Kaynak: İHA
Muğla’da bal üreticilerine yangın tüpü eğitimi

Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Muğla’da il sınırları içerisinde bulunan arı üreticilerine yangın tüpü bulundurma zorunluluğunu anlattı.

Türkiye'de en fazla arı kovanına sahip Muğla'da bal üretimi yapan vatandaşlar, konaklama alanları ve yanlarında bulundurması gereken malzemeler konusunda uyarılıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arı konaklamasının yoğun yapıldığı Mahallelerde konaklama alanları ve arıcıların konaklama alanlarında bulundurması gereken ekipmanlar hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Menteşe'nin Kuyucak ve Denizova Mahallelerinde arı konaklama noktaları çalışmaları yapılarak, arıcılara konaklama noktalarında yangın tüpü bulundurma zorunluluğu hakkında bilgiler verdi. Bilgilendirme çalışmalarının çam balı üretiminin yoğun olduğu bölgelerde de devam etmesi bekleniyor.

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