Muğla'da balık tutarken korkunç ölüm!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dereye elektrik vererek balık avlayan adam, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Muğla'da dereye elektrik verip balık avlayan kişi akıma kapılıp öldü.
Recep Enes Çağlar, Ören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.
Çağlar'ın akıma kapılması üzerine arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.