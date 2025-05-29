Muğla’da beklenen yağış erken geldi, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Muğla'nın iç kesimlerinde, özellikle Menteşe ilçesinde, Perşembe akşamı ani ve kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü için Muğla'nın iç kesimleri için "Sarı" kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sağanak yağış Cuma günü beklenirken Perşembe akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurun ani bastırması nedeniyle birçok kişi, yağmurlu havaya aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam etti.