Sanayi Sitesi’nde 42 yıldır bu mesleği sürdüren Altındağ, meslek hayatı boyunca lastiklerde sayısız ilginç cisimle karşılaştı. Tamirci, lastiklerin içinden çıkan; çivi, vida, neşter, dikenli tel, olta kancası, inşaat demiri, tel fırça, saat pimi, tükenmez kalem ucu, nal çivileri, toka ve mandal yayları, enjeksiyon iğnesi, çivili ayakkabı topuğu ve hatta domuz dişi gibi binlerce parçayı topladı.

Altındağ, 33 yıllık bir sürede biriktirdiği bu parçaları, iş yerinde 11 büyük kavanozda muhafaza ederek sergiliyor. Koleksiyonunda traktör römork zinciri kancası gibi oldukça sıra dışı cisimlerin de yer aldığını belirten Altındağ, müşterilerinin bu koleksiyonu büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını ve parçaların lastiğe nasıl saplandığını merak ettiklerini dile getirdi.

Çıkan her bir parçanın, lastiklerin ne denli zorlu koşullara maruz kaldığını gösterdiğini ifade eden Nuri Altındağ, mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını ve bu eşsiz koleksiyonunu ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere ulaştıracak bir sergiyle taçlandırmayı hedeflediğini söyledi.