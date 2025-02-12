Muğla'da cezaevinden izinli çıktı, yine hırsızlık yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hırsızlıktan girdiği cezaevinden izinli çıkan Cemil Akbulut, bir iş yerinin kasasından para çaldı. Akbulut, işletme çalışanları tarafından yakalanıp polise teslim edilirken, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Menteşe'nin Şeyh Mahallesi, İsmet Çatak Caddesi'nde meydana geldi. Ambalaj malzemeleri satan iş yerini bir süre gözetleyen Cemil Akbulut, ardından çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilip, içeri girerek kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şüpheliyi, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Akbulut'u gözaltına aldı. Akbulut'un hırsızlık suçundan hüküm giydiği, cezaevinden de izinli çıktığı ve geri dönmesine iki gün kala tekrar hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; Akbulut'un kapıyı açıp işletmeye girmesi ve kasadan paraları alıp, çıkması yer aldı.