﻿Muğla'da orman yangını

Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 2 uçak, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. (AA)