Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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