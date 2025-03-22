Muğla'da çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Muğla'da çıkan yangın korkuttu

Muğla'da çıkan çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 500 metrekare alan ve birçok ağaç zarar gördü.

Yangın, Muğla Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangında 500 metrekarelik çalılık alan ve içerisinde 10 çam ağacı ile 3 zeytin ağacı zarar gördü.

Muğla'da çıkan yangın korkuttu

Muğla'da çıkan yangın korkuttu

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