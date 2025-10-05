Muğla'da çok sayıda göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 11'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

