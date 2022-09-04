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Muğla'da dehşet anları. Otobüs cayır cayır yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 19:45
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:00
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Muğla'da dehşet. Otobüs cayır cayır yandı

Muğla'da dehşet anları. Otobüs cayır cayır yandı
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Muğla-Denizli kara yolu Esentepe mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 BB 553 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını yakındaki ormanlık alana sıçramadan köpük sıkarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Muğla-Denizli kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüsle seyahatlerine devam etti.

 

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Alper a
4.09.2022 19:49
Yağ ile jet yakıtını iyice karıştırmadan satıyolar. Hep ondan.  
 
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