Muğla’da deniz faciası! Kayalıklar hayat kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında tekne alabora oldu. 8 kişi kurtarılırken, kayıp 2 çocuk İHA ile tespit edilip kayalıklardan indirildi. Teknenin alabora olma nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Ören açıklarında meydana geldi. İçinde 8 kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olayda 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu. Kayıp 2 çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp 2 çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi. 2 çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. 8 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

