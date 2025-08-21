Muğla’da deniz faciası! Kayalıklar hayat kurtardı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Ören açıklarında meydana geldi. İçinde 8 kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muğla'da büyük facia! Tekne battı çocuklar kayboldu

Olayda 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu. Kayıp 2 çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp 2 çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi. 2 çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. 8 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.