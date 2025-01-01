Muğla'da deprem (1 Ocak 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07.16 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Armutçuk mevkiindeki depremin 8.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan Akdeniz'de saat 06.52 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Bu depremin de 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.