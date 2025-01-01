Muğla'da deprem (1 Ocak 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07.16 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Armutçuk mevkiindeki depremin 8.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 1, 2025
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) https://t.co/Fr53apqg7V
01.01.2025, 07:16:57 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.6 km#Kandilli
Öte yandan Akdeniz'de saat 06.52 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'da deprem (31 Aralık 2024)
Bu depremin de 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 1, 2025
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) https://t.co/Fr53apqg7V
01.01.2025, 07:16:57 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.6 km#Kandilli