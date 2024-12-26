Muğla'da deprem (26 Aralık 2024)

AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü. Yaşanan depremden yaklaşık 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.