Muğla'da deprem (26 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da deprem (26 Aralık 2024)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde art arda depremler meydana geldi. İlk olarak 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü. Yaşanan depremden yaklaşık 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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