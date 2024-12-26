Muğla'da deprem (26 Aralık 2024)

AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü. Yaşanan depremden yaklaşık 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-12-26
Saat:21:44:45 TSİ
Enlem:37.13806 N
Boylam:28.82139 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/ZjRe9gUU4p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-12-26
Saat:21:48:35 TSİ
Enlem:37.14139 N
Boylam:28.82528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZdSUQVb1Gs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi