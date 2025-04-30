Muğla'da deprem! (30 Nisan 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da deprem! (30 Nisan 2025)

Muğla'nın Marmaris açıklarında saat 06.39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Muğla'nın Marmaris açıklarında saat 06.39'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 9.98 km altında meydana geldi. Deprem Muğla'nın diğer illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 06.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 13.9 km altında gerçekleşti.

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