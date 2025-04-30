Muğla'da deprem! (30 Nisan 2025)

AFAD verilerine göre; Muğla'nın Marmaris açıklarında saat 06.39'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 9.98 km altında meydana geldi. Deprem Muğla'nın diğer illerinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
Detay:https://t.co/KsjerRnXrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 06.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 13.9 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2025
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/tloPHQ9m5v
30.04.2025, 06:39:29 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 13.9 km#Kandilli