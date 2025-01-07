Muğla'da deprem (7 Ocak 2025)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Muğla'da gece yarısında bir deprem kaydetti. Kandilli Rasathanesi saat t 00.11'de meydana gelen Muğla'daki depremin merkezini Karaören ilçesi olarak belirledi. Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'da dün de merkezi Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 6, 2025
KARACAOREN-(MUGLA) https://t.co/5m3cfB6XWb
07.01.2025, 00:11:40 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.2 km#Kandilli