Muğla'da deprem (7 Ocak 2025)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Muğla'da gece yarısında bir deprem kaydetti. Kandilli Rasathanesi saat t 00.11'de meydana gelen Muğla'daki depremin merkezini Karaören ilçesi olarak belirledi. Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'da dün de merkezi Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.