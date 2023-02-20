Muğla'da depremzedeler için koordinasyon merkezi kuruldu

ANKA'da yer alan haberde, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye destek için çalışmalar yapılan Muğla’da, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için siyasi partiler, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi meslek örgütleriyle kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu kuruldu.

"EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vatandaşlar tarafından oluşturulan yardımlar, Menteşe Kent Meydanı’nın alt katında kurulan koordinasyon merkezi üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor. Depremzede vatandaşlar da koordinasyon merkezine giderek gerek gıda gerekse kıyafet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Muğla halkının depremden bu yana büyük bir dayanışma gösterdiğini belirten KESK Dönem Sözcüsü Bahadır Tamer, şunları söyledi:

"6 Şubat depreminden bu yana iki haftalık süreçte büyük bir dayanışma gösteren Muğla halkının desteklerini bütün sivil toplum örgütleri üzerinden bir araya getirmek amacıyla Muğla Afet Dayanışma Koordinasyonu’nu kurduk. İki haftalık süreçte depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kıyafet, gıda, hijyen malzemelerini koordinasyon merkezinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız da uzun vade de devam edecek gibi görünüyor. Bu süreçte bizde burada el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."

Koordinasyon merkezinde çalışmalara destek olan Haluk Özsoy ise şöyle konuştu:

“Bir sürü örgüt, bireysel olarak her şeyi kendi yapmaya çalışıyordu dolayısıyla bir koordinasyonsuzluk oluyordu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi büyük örgütler de var içimizde. Siyasi partilerin birçoğu burada, bağımsız üyeler ve kadın örgütleri var. Bütün örgütler burada. Biz belediyeden bir dükkân talep ettik ve Kent Meydanı'nın alt katında katlı otoparkta koordinasyon merkezimiz var. Burada giysi ve gıda yardımları yapıyoruz.”